По предварительным итогам, ГД побеждает в Раздане, Ноемберяне, Аштараке, уступает в Варденисе, Абовяне и Ванадзоре

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала предварительные результаты по итогам выборов в органы местного самоуправления в 36 общинах страны.

Как сообщает «Арменпресс», по предварительным итогам, лидером Ванадзорской общины Лорийской области является блок «Мамикон Асланян», за который проголосовали 3 332 избирателя. «Гражданский договор» в Ванадзоре получил 2 251 голос. На третьем месте - «Трудовая социалистическая партия Армении», набравшая 1 524 голоса.

В общине Абовян Котайкской области, по предварительным данным, лидером является ППА, за которую проголосовал 5 231 избиратель. За правящую партию ГД в Абовяне проголосовало 4 279 избирателей, за АРФД - 639, за «Республику» - 1 124.

В общине Ноемберян Тавушской области, по предварительным данным, лидирует партия «Гражданский договор», за которую проголосовало 1 230 избирателей, партия «Страна для жизни» получила 689 голосов, блок «Во имя защитников демократии в Республике» - 1 148 голосов.

В общине Вагаршапат Армавирской области также лидирует «Гражданский договор». За партию проголосовали 2 312 избирателей, за блок «Эчмиадзин» - 1 394. В Вагаршапате партия «Реальная демократия» получила 79 голосов, партия «Просвещенная Армения» - 45, партия «Патриот» - 197 голосов.

По предварительным данным, лидером общины Масис Араратской области является блок «Давид Амбарцумян», за который проголосовало 2 770 избирателей. В Масисе за ГД проголосовало 2 395 избирателей.

По предварительным данным, в общине Аштарак Арагацотнской области побеждает партия «Гражданский договор». За правящую партию в Аштараке проголосовали 5 504 избирателя, за АРФД - 541, за «Родину» - 484.

В общине Гавар Гегаркуникской области, по предварительным данным, лидером является блок «Гурген Мартиросян», за который проголосовало 3 615 избирателей. В Гаваре ГД получил 2 164 голоса, блок «Наша община» - 490 голосов.

В общине Мартуни Гегаркуникской области, по предварительным данным, явным лидером является правящая партия. За партию «Гражданский договор» в Мартуни проголосовал 4 301 избиратель. За ГД следует блок «Алашкерт», набравший 1 600 голосов.

Лидером общины Варденис Гегаркуникской области является блок «Агарон Хачатрян», за который проголосовало 929 избирателей. За ГД проголосовал 621 человек, за блок «Единый Варденис» - 216 человек.

По предварительным данным, лидером общины Веди Араратской области является партия «Моя крепкая община», за которую проголосовали 2 383 избирателя. Правящая партия получила 2 270 голосов, партия «Республика» - 596 голосов.

Лидером общины Апаран Арагацотнской области является блок «Карен Егиазарян», за который проголосовали 1 574 избирателя. В Апаране ГД получил 1 474 голоса.

В Разданской общине Котайкской области уверенную победу одерживает партия «Гражданский договор», за которую проголосовало 9 936 избирателей, в Раздане АРФД получила 1 117 голосов, партия «Просвещенная Армения» - 455, а «Страна для жизни» - 710 голосов.