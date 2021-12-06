В столице Узбекистана Ташкенте стартует чемпионат мира по тяжелой атлетике.

Как передает «Арменпресс», Армению на чемпионате представят: Рафик Арутюнян (81 кг), Андраник Карапетян (89 кг), Акоп Мкртчян, Давид Ованнисян (96 кг), Самвел Гаспарян и Арсен Мартиросян (102 кг), Симон Мартиросян (109 кг), Вараздат Лалаян и Гор Минасян (+109 кг).

Чемпионат стартует 7-го декабря и завершится 17-го.