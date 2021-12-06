Выборы в ОМС: ГД одержал уверенную победу в Аштараке, Джермуке, Арташате, уступил в Апаране, Абовяне и Масисе

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты по итогам выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся в 36 общинах 5 декабря.

Как сообщает «Арменпресс», по предварительным результатам в общине Вагаршапат Армавирской области победила правящая партия «Гражданский договор». В Вагаршапате ГД получил 5 776 голосов. За правящей партией следует блок «Эчмиадзин», набравший 3 872 голоса.

ГД одержал убедительную победу в общине Аштарак Арагацотнской области, набрав 14 732 голоса. В Аштараке за АРФД проголосовали 2 730 избирателей, за партию «Родина» - 1 176.

В общине Талин Арагацотнской области ГД получила 5 037 голосов, «Зартонк» - 2 882, «Айк» - 1 624, блок «Наша община» - 1 258 голосов.

В Арташатской общине Араратской области ГД одержал убедительную победу, набрав 19 794 голоса. На втором месте партия «Закон и справедливость» с 9 072 голосами.

В общине Арарат Араратской области «Гражданский договор» получил наибольшее количество голосов. За правящую партию проголосовало 4 988 избирателей. На втором месте партия «Моя крепкая община» с 4 153 голосами.

В общине Масис Араратской области победил блок «Давид Амбарцумян», набравший 14 943 голоса. ГД получил 13 461 голосов.

Блок «Мамикон Асланян» набрал наибольшее количество голосов в общине Ванадзор Лорийской области. За блок проголосовало 12 810 избирателей. За правящую партию «Гражданский договор» проголосовало 8 295 избирателей. Трудовая социалистическая партия Армении получила 4 809 голосов.

В общине Абовян Котайкской области больше всего голосов получила партия «Процветающая Армения», набрав 10 403 голоса. В Абовяне ГД получил 8 261 голос.

Блок «Карен Егиазарян» одержал убедительную победу в общине Апаран Арагацотнской области, набрав 7 421 голос. В Апаране правящая партия получила 3 705 голосов.

Партия «Моя крепкая община» получила наибольшее количество голосов в общине Веди Араратской области. За партию проголосовало 8 666 избирателей. На втором месте ГД с 7 960 голосами. Партия «Республика» получила 3 299 голосов.

В общине Джермук Вайоц Дзора ГД также одержал уверенную победу. За правящую партию проголосовало 2 544 избирателя, на втором месте - блок «Наша община» с 236 голосами, на третьем - партия «Страна для жизни» с 118 голосами.