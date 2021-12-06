Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у границы Чили и Аргентины
10:52, 6 Декабрь, 2021
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в северной части Чили в 234 км к юго-востоку от города Антофагаста, как передает Арменпресс, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:54 мск в понедельник землетрясения находился примерно в 30 км от чилийско-аргентинской границы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен