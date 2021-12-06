В Армении за прошедший день подтверждено 95 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 2 декабря в Армении всего подтверждено 340 818 случаев заражения COVID-19, 321 884 из которых вылечились, есть 7 691 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 787 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 3 308 тестов. Подтверждено 95 новых случая заражения COVID-19, вылечились 778 заболевших, есть 8 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 405 279 тестирований.