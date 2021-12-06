Российские миротворцы начали разминирование сельскохозяйственных угодий Мартакертского района

Военнослужащие миротворческого контингента России начали работы по очистке и разминированию территорий Мартакертского района Нагорного Карабаха.

«Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Российские миротворцы, военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования в Мартакертском районе вблизи линии разграничения ежедневно проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов и мин, по очистке населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и прилегающих территорий пастбищ для домашнего скота.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов инженерами-саперами российского миротворческого контингента очищено 2 322,1 га территории, 683 км дорог, 1 937 строений, обнаружено и обезврежено 26 078 взрывчатых предметов.