Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево

Японский космический турист Юсаку Маэдзава не смог по заложенной Гагариным традиции посадить дерево на аллее космонавтов на Байконуре и планирует после полета вернуться на космодром, чтобы сделать это, как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью РИА Новости Маэдзава.

"Мы не смогли посадить деревья из-за того, что сейчас холодно и Земля замерзла, но мы предполагаем либо еще раз сюда приехать, либо кого-то попросить посадить его за нас. Но я очень хочу, чтобы дерево все-таки было", - сказал Маэдзава.

Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.