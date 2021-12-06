Польша обвинила белорусских пограничников в разбрасывании петард

Белорусские пограничники разбрасывают петарды на границе с Польшей, утверждает польская Пограничная стража, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На участке границы, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали звуковые петарды", - говорится в сообщении Погранстражи.

По данным польских пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 35 попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала года подобных попыток было около 38 тысяч.

На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.