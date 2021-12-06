Скоро в Армении в качестве бустера в обращение будет введен «Спутник Лайт»

В ближайшее время в обращение будет введена производимая в Армении вакцина «Спутник Лайт», которая будет использоваться в качестве третьего бустерного компонента.

Как сообщает «Арменпресс», 6 декабря после посещения фармацевтической компании «Ликвор» об этом сообщили министры здравоохранения и экономики РА.

«Отрадно, что фармацевтическое производство в Армении, претворяя свой потенциал, сделало еще один шаг, очень большой шаг», - заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Как и в случае с другими вакцинами, государство закупит эту вакцину, а граждане получат ее бесплатно. В ближайшее время закупка будет произведена и будет доступна в поликлиниках. «Эта вакцина однозначно будет применяться. Желающие могут подавать заявку на третью дозу бустера и вакцинироваться «Спутником Лайт», - сказала министр.

В Армении «Спутник Лайт» будет третьим бустерным компонентом не только для тех, кто получил два компонента «Спутника V», но и для тех, кто привился другими вакцинами.

«Мы прошли долгий путь с Минздравом, Минэкономики, с компанией «Ликвор», а также с российскими партнерами. Мы прошли его, и у нас уже есть готовый продукт, произведенный в Армении, который прошел все стандарты контроля и готов к выходу на рынок», - сказал министр экономики РА Ваан Керобян.

Генеральный директор ЗАО «Ликвор» Сергей Матевосян отметил, что они рады, что производство вакцины в Армении стало реальностью. «Мы сотрудничаем с российской стороной. По нашей договоренности с российской стороной был осуществлен технологический трансфер, то есть передача технологии производства, наша компания воспроизвела эту вакцину, инвестиции были сделаны нашей компанией. Это большой успех как для нашей компании, так и для нашей страны», - сказал он.

Компания перерабатывает основное сырье, полученное от российского производства, субстрат, проводит технологический процесс, первичную упаковку, вторичную упаковку и хранение в холодном режиме.

По словам министра экономики Ваана Керобяна, при запуске процесса подразумевались и экспортные возможности, которые позволят многократно увеличить объемы производства. Сегодня экспортных соглашений пока нет, но есть обсуждения с рядом стран. «Переговоры уже ведутся с рядом стран Ближнего Востока, включая возможность экспорта и в некоторые африканские страны. Мы уверены, что все это вскоре станет возможным благодаря совместной работе с российскими партнерами», - сказал Керобян.