Палестина намерена комплексно пересмотреть отношения с Израилем

Палестинское руководство приняло решение пересмотреть отношения и достигнутые договоренности с правительством Израиля. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на заявление президента страны Махмуда Аббаса.

Об этой инициативе Махмуд Аббас проинформировал послов и лидеров ряда иностранных государств. В частности, он сообщил об этом премьер-министру Пакистана Имрану Хану и послу Индии в Палестине Мукулу Арья. В письме говорится, что "палестинское руководство пересмотрит не только отношения с Израилем, но и соглашения, подписанные между двумя странами".

Подробности новой политики Палестины в отношении Израиля не уточняются.

Между тем по словам Аббаса, "несмотря на то, что Израиль проводит агрессивную политику, продолжая строительство поселений и нападая на жителей палестинских городов и деревень, Палестина стремится сохранить стабильность в регионе".

В ноябре 2020 года Палестина и Израиль возобновили сотрудничество в сфере безопасности. Однако мирный процесс между двумя странами приостановлен с 2014 года из-за отказа Израиля признать границы, существовавшие до войны 1967 года.