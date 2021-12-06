В Грузии с января повышаются пенсии

В Грузии с 1 января 2022 года повышаются пенсии для возрастных пенсионеров, а также увеличивается помощь ветеранам, как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

Пенсии вырастут в рамках ежегодной индексации пенсий, которое вступило в силу с 1 января 2021 года, и теперь выплаты будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

"С января 2022 года пенсия для лиц моложе 70 лет установлена в размере 260 лари (около 84 долларов), а для лиц старше 70 лет – в размере 300 лари (около 100 долларов). Размер пенсий в высокогорных регионах составит 312 лари для лиц моложе 70 лет и 360 лари для лиц старше 70 лет. Ежемесячная помощь участникам войны с 22 и 44 лари будет увеличена до 100 лари", – заявил Гарибашвили.

На пенсионное обеспечение в госбюджете Грузии на 2022 год планируется потратить 2,9 миллиарда лари.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.