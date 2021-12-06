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В Национальном собрании будет создана группа дружбы Армения-Черногория

В Национальном собрании будет создана группа дружбы Армения-Черногория

Постоянная комиссия НС по внешним связям проголосовала за проект о создании группы дружбы Армения-Черногория.

Как сообщает «Арменпресс», председатель комиссии Эдуард Агаджанян отметил, что этим летом председатель постоянной комиссии по внешним связям и миграции Парламента Черногории проинформировал посла Армении в Черногории Ашота Овакимяна о формировании в их Парламенте группы дружбы с Арменией.

«Учитывая, что деятельность групп дружбы является хорошим стимулом для сотрудничества между парламентами, и то, что Министерство иностранных дел Армении формирование в Национальном собрании группы дружбы Армения-Черногория также считает целесообразным,  предлагаю проголосовать за проект решения», - сказал Агаджанян.


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