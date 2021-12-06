Россия и Египет начали учения в Средиземном море

Трехдневная фаза совместных учений Черноморского флота России и военно-морских сил Египта началась в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения "Мост дружбы-2021" в акватории Средиземного моря", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742. Отряд кораблей ВМС Египта представляют фрегат, два корвета и судно обеспечения.

В ходе морского этапа учения военные моряки окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств, проведут досмотровые операции "в отношении подозрительных судов", отмечает ведомство.

Российско-египетское учение "Мост дружбы" проводится с 2015 года, в 2020 году оно проходило в акватории Чёрного моря.