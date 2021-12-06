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Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта

Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта

На дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, запрещено движение всех видов автотранспорта, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.

Ограничения введено из-за камнепада и опасности схода лавин, отметили в ведомстве.


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