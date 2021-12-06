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Азиатские индексы снизились - 06-12-21

Азиатские индексы снизились - 06-12-21

ТОКИО, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.36% и составил 27927.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.53% и составил 1947.54 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.50% и составил 3589.31 пункта, а HANG SENG снизился на 1.76% и составил 23349.38 пункта.


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