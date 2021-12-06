Ситуация с правами человека в Азербайджане остается крайне тяжелой

В ноябре ситуация с правами человека в Азербайджане была чрезвычайно тяжелой. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом говорится в ежемесячном отчете общественной организации «Линия защиты».

«В частности, не соблюдаются политические свободы, нет реальной свободы собраний, свободы слова и выражения, совести, прессы и информации. Незаконные наказания, политически мотивированные административные или уголовные преследования, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в правоохранительных органах, особенно в полиции, в изоляторах и пенитенциарных учреждениях, стали обычным явлением», - говорится в отчете.

В частности, подвергнуты уголовным преследованиям по сфабрикованным обвинениям активисты, репатриированные из-за рубежа, которые эмигрировали из-за политических репрессий - Муталлим Оруджев и Малик Рзаев. Их подвергали пыткам с целью дачи «признательных показаний».

«Необходимо обеспечить равенство всех перед законом и судом, устранить препятствия и вмешательство государственных органов в свободу собраний, совести, слова и выражения. Факты пыток должны расследоваться с особой тщательностью, а виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», - говорится в отчете.