Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера,передает Арменпресс соссылкойна РИА Новости.

Церемония состоялась в понедельник в канцелярии федерального президента.

В минувшую пятницу глава МВД Австрии Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.

Вскоре после заявления Курца о готовности сложить полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг, ставший им лишь 11 октября. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.