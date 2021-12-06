Президент Армен Саркисян направил соболезнование в связи с кончиной Роберта Доула

Президент Армении Армен Саркисян направил соболезнования Элизабет Доул в связи с кончиной ее мужа, бывшего сенатора США, кандидата в президенты Роберта Доула.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемая госпожа Доул,

С сожалением узнал о смерти Вашего мужа, известного политика Роберта Доула. Америка потеряла достойного сына и солдата, а армянский народ - большого и верного друга, который был тесно связан с армянами, всегда был на нашей стороне, особенно во время тяжелых испытаний.

После разрушительного землетрясения 1988 года Роберт Доул посетил Армению и сыграл неоценимую роль в организации гуманитарной помощи США нашей стране. Неоценимы и его усилия по признанию Геноцида армян.

Примите, пожалуйста, многоуважаемая госпожа Доул, уверения в моем самом глубоком уважении. Добрая память о господине Доуле навсегда останется в наших сердцах».