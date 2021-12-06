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Президент Армении обсудил вопросы сотрудничества с ректором Московской школы управления «Сколково»

Президент Армении обсудил вопросы сотрудничества с ректором Московской школы управления «Сколково»

Президент Республики Армен Саркисян сегодня принял ректора Московской школы управления «Сколково», профессора Юрия Левина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече речь шла о сотрудничестве в технологических и образовательных областях. Ректор Московской школы управления «Сколково» представил президенту Саркисяну проекты сотрудничества с армянскими коллегами, а также направления деятельности школы, которые включают в себя сферы цифровой трансформации, искусственного интеллекта, технологического и устойчивого развития.

Президент Саркисян приветствовал намерения развивать сотрудничество с Арменией, подчеркнув важность реализации совместных проектов не только с частным, но и с государственным сектором. В частности, состоялся обмен мыслями по поводу возможностей взаимодействия с нацеленной на научно-образовательное и технологическое развитие Армении президентской инициативой АТОМ (Advanced Tomorrow), а также с аппаратом президента Республики. 

Президент Саркисян пригласил представителей Московской школы управления «Сколково» в будущем году принять участие в ежегодном Армянском Саммите умов и в VI Международном фестивале науки и искусства «STARMUS».


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