В России зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19

У двух россиян, прибывших из ЮАР, выявили омикрон-штамм коронавирусной инфекции. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", — отметили в Роспотребназдоре.

В ведомстве добавили, что всего COVID-19 обнаружили у десяти пассажиров, вернувшихся из Южно-Африканской республики, варианты вируса уточняются.

Все россияне, возвращающиеся из этой страны и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы. Там им ежедневно проводят ПЦР-исследования.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что для пассажиров из ЮАР и соседних стран вводится двухнедельный карантин.