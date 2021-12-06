COVID-19: В Армении среди привитых граждан больше мужчин, чем женщин

По состоянию на 6 декабря в Армении проведено 1 млн 352 тыс 805 прививок от коронавируса, из которых первую дозу получили 835 тыс 816 человек, вторую - 516 тыс 989. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении.

Согласно опубликованным министерством данным, среди получивших первую дозу 45,9% составляют женщины, 54,1% - мужчины. Среди получивших вторую дозу женщины составляет 45,2%, мужчины - 54,8%.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» (только 2-й компонент), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм», «Модерна». Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. Смены назначены также на субботу и воскресенье. Иностранные граждане также могут пройти вакцинацию. Прививки бесплатные.