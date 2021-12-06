Карен Саруханян освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Армении
Решением премьер-министра Карен Саруханян освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, Саруханян занимал эту должность с 8 сентября 2021 года.
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