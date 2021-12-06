В Нью-Йорке объявили обязательную вакцинацию сотрудников частного сектора

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что на фоне появления штамма коронавируса "омикрон" работодатели частного сектора должны будут требовать от сотрудников подтверждение вакцинации.

"Глава департамента по здравоохранению объявит об введении обязательства для всех работодателей частного сектора требовать прививку от сотрудников", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал политик в эфире телеканала MSNBC.

По словам мэра, эта мера станет "упреждающим ударом". Мера вступит в силу 27 декабря.

Ранее де Блазио сообщил о первых случаях заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в городе.