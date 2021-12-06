Нагорно-карабахской конфликт долежн быть урегулирован в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ: Агаджанян

Нагорно-карабахской конфликт долежн быть урегулирован в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании заявил председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян.

«Армения не отступит от своей позиции, в частности, в связи с приверженностью решению вопроса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Этот факт нужно подчеркнуть и в нашем внутриполитическом дискурсе, поскольку это позиция, которую разделяют практически все важные субъекты международного сообщества, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ и государства-члены ОБСЕ. Это важное обстоятельство», - сказал Эдуард Агаджанян.

Коснувшись вопросов пограничной безопасности, напряженности на границе Армении и Арцаха, убийств мирных жителей вооруженными силами Азербайджана, Эдуард Агаджанян отметил, что правительство Армении использует все возможные инструменты для деэскалации и исключения подобных случаев.