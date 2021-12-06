Этот путь не гладкий и не легкий: Агаджанян о трехсторонней рабочей группе вице- премьеров

Заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана носят периодический характер. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании сказал председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян.

«Страны-сопредседатели и их представители пытаются найти взаимоприемлемые решения, и этот путь не гладкий и не легкий. Самое главное сейчас - эта работа продолжается, что является лучшим доказательством того, что все стороны заинтересованы в решении вопроса и поиска взаимоприемлемых вариантов», - сказал Эдуард Агаджанян.

Отвечая на замечание журналистов, по какому вопросу нет взаимопонимания, Эдуард Агаджанян отметил, что рабочая группа действует в рамках функции возобновления коммуникаций и обсуждаемые вопросы относятся к данной сфере.

Он подчеркнул, что каждая сторона старается выйти более эффективно и с максимальной выгодно в результате обсуждений. Он добавил, что в результате этих обсуждений должны быть выявлены те общие моменты, вокруг которых будет построена взаимосогласованной окончательный вариант.