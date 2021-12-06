НАТО не признает красных линий: Песков

НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признает красных линий, России это не нравится, Москва страхует собственные интересы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

"Мы видим, что НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию. Мы видим риторику господина (Йенса) Столтенберга (генсекретарь НАТО). Мы видим риторику различных представителей Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков.

"Они все говорят о том, что они не признают никаких красных линий, — раз. Они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет, — два. На какой угодно территории — три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию — четыре. Нам это не нравится. Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы", - добавил Песков.