Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным
Президент США Джо Байден перед звонком лидеру РФ Владимиру Путину переговорит для координации с европейскими коллегами. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Завтра состоится ...видеоконференция президента Байдена и президента Путина. До нее сегодня президент проведет переговоры с ключевыми европейскими союзниками", - сказал представитель администрации США.
По его словам, предстоящие переговоры необходимы для "координации" послания, которое он планирует донести до российского лидера, и "обеспечения того, что он (Байден) представит в разговоре с президентом Путиным единую позицию союзников и сильное трансатлантическое единство".
По заявлению представителя администрации, переговоры с европейскими коллегами станут продолжением шедшего последнее время "интенсивного" диалога.
Ранее сообщалось, что лидеры США и России проведут во вторник переговоры в онлайн-формате.
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