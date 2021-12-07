Вопрос Нагорного Карабаха обсуждался на 28-ом заседании министров иностранных дел ОБСЕ

2-3 декабря в Стокгольме прошло 28-е заседание министров иностранных дел ОБСЕ. Среди наиболее важных международных тем в рамках заседания министры иностранных дел обратились и к вопросу Нагорного Карабаха.

Можно признать, что, несмотря на заявления высшего руководства Азербайджана о завершении нагорно-карабахского конфликта, заявления представителей различных стран и международных организаций в рамках министерского заседания ОБСЕ доказывают, что проблема урегулирования конфликта актуальна, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта рассматривается путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В своем выступлении действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линден подчеркнула: «В нагорно-карабахском конфликте остаются нерешенные вопросы, которые были выявлены и возобновлением боевых действий в регионе в прошлом месяце. ОБСЕ играет жизненно важную роль в регионе. Мы все во время и после этого министерского заседания должны поддержать сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, приветствовал возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном.

«Мы настоятельно призываем стороны добиться прогресса в гуманитарных вопросах, включая расследования случаев захвата пленных и заложников, судьбы без вести пропавших, предполагаемых нарушений прав человека, нарушений международного гуманитарного права и разминирования, с тем, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности. Я надеюсь, что все мы сможем вместе работать над этими вопросами, в том числе и с Россией, чтобы добиться прогресса. Мы призываем стороны решить и другие вопросы, включая делимитацию, демаркацию, экономические и транспортные связи, а также продолжить сотрудничество с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал Энтони Блинкен.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил роль ОБСЕ в урегулировании конфликта.

Глава французской делегации на заседании Франк Ристер также приветствовал возобновление диалога между Арменией и Азербайджаном в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Мы призываем стороны под эгидой Минской группы прийти к соглашению о реализации мер, которые снизят напряженность во благо народов, будут способствовать созданию соответствующей среды для прогресса в других сферах. Подтверждаем приверженность работе сопредседателей сторон. Мы призываем соблюдать договоренности, достигнутые в рамках заявления от 9 ноября», - сказал Франк Ристер.

В своем выступлении президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт призвала Армению и Азербайджан к достижению мира.

«Пограничные столкновения между Вооруженными силами Армении и Азербайджана возобновились через год после катастрофической войны. Я призываю стороны работать вместе для достижения прочного соглашения о мире», - сказала она.

Главы делегаций Словении, Канады, Испании, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Румынии, Хорватии, Исландии и других стран также коснулись ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразив поддержку усилиям, направленным на локальное урегулирование конфликта. Министр иностранных дел Нидерландов Бен Кнапен заявил, что вопрос о возвращении всех пленных должен быть решен как можно скорее.

Примечательно, что в заявлениях глав делегаций, обратившихся к нагорно-карабахскому конфликту, вопрос о возвращении военнопленных и других задержанных считался приоритетным вопросом, который должен быть решен как вопрос неотложной гуманитарной необходимости.

В итоговом заявлении Евросоюза также говорилось о необходимости окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Евросоюз продолжает поддерживать сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе всеобъемлющего и окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готов содействовать этому», - говорится в заявлении.

«Четверка» ОБСЕ - Албания, Швеция, Польша и Северная Македония, также рассмотрела вопрос о соблюдении режима прекращения огня. Страны призвали к дополнительным мерам по деэскалации ситуации и возобновлению предметных переговоров.

«Необходимо добиться прогресса в решении таких гуманитарных вопросов, как возвращение пленных и задержанных, разминирование, возвращение перемещенных лиц и сохранение исторического и культурного наследия, а также обеспечение беспрепятственного въезда международных гуманитарных организаций в регион. С этой целью мы полностью поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ под эгидой личного представителя Действующего председателя ОБСЕ», - говорится в заявлении «Четверки».

Фактически, 28-е заседание министров иностранных дел ОБСЕ показало, что есть два противоположных подхода к нагорно-карабахскому конфликту. С одной стороны, позиции Армении и международного сообщества, которые во многом совпадают, с другой стороны, попытки Азербайджана представить реалии, созданные с применением силы, как основу для разрешения ситуации, мнимые идеи и пропаганда, которые, по большому счету, не получили никакого «поощрения» со стороны международного сообщества.

К сожалению, именно по этой причине азербайджанская сторона уклонилась от запланированной в Стокгольме встречи с главой МИД Армении под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Ведь после вышеупомянутых заявлений сопредседателей и представителей других государств-участников ОБСЕ эта встреча будет восприниматься в контексте продвижения мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а не урегулирования так называемых «постконфликтных» вопросов между Арменией и Азербайджаном, как Азербайджанская сторона пыталась представить своей общественности встречи, состоявшиеся в Нью-Йорке и Париже.

Примечательно, что по окончании заседания сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором говорится, что сопредседатели провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, но не смогли провести совместную встречу под их эгидой.

«Они выразили готовность провести такую встречу, как только позволят обстоятельства. И продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже», - говорится в заявлении сопредседателей.