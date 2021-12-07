Азиатские индексы - 07-12-21

ТОКИО, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.89% и составил 28455.60 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.17% и составил 1989.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.16% и составил 3595.09 пункта, а HANG SENG вырос на 2.72% и составил 23983.66 пункта.