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Состоялась жеребьевка предварительного раунда чемпионата мира по футзалу

Состоялась жеребьевка предварительного раунда чемпионата мира по футзалу

7 декабря состоялась жеребьевка предварительного раунда Европейской зоны чемпионата мира по футзалу 2024 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, национальная сборная Армении по футзалу оказалась в группе «C», где ее соперниками будут команды Косово, Болгарии и Шотландии.

Матчи предварительного раунда пройдут 4-13 апреля в Болгарии.


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