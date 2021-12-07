Состоялась жеребьевка предварительного раунда чемпионата мира по футзалу

7 декабря состоялась жеребьевка предварительного раунда Европейской зоны чемпионата мира по футзалу 2024 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, национальная сборная Армении по футзалу оказалась в группе «C», где ее соперниками будут команды Косово, Болгарии и Шотландии.

Матчи предварительного раунда пройдут 4-13 апреля в Болгарии.