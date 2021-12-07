Публикация о драке в НС направлена в СНБ

Прокуратура изучает публикации о драке в Национальном Собрании. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила начальник управления по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Она отметила, что публикации отправлены в Службу национальной безопасности для подготовки материалов.

Представляя подробности инцидента на брифинге с журналистами, депутат фракции «Армения» НС Арам Вардеванян отметил, что инцидент произошел в кабинете вице-спикера НС Рубена Рубиняна.

Депутат утверждает, что представители фракции «Гражданский договор» под предлогом распития кофе пригласили в кабинет вице-спикера НС Рубена Рубиняна помощников депутатов от оппозиции, после чего организованно избили их.

«После того, как пригласили на кофе, в комнату врываются около 20 человек, в том числе группа депутатов, и начинают бить парней», - сказал Вардеванян.

По словам депутата, в драке пострадали трое помощников депутатов от оппозиции.

Ранее спикер НС Ален Симонян пришел в кабинет вице-спикера Рубена Рубиняна для выяснения деталей происшествия.