Предстоящие на 8 декабря мероприятия
18:05, Декабрь 07, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
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“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 08.12-22:00 Посольству США в РФ вручили ноту с предупреждением об опасных последствиях провокаций НАТО
- 08.12-21:54 На заседании Военного комитета ОДКБ Армения представила приоритеты своего председательства
- 08.12-21:46 Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 39
- 08.12-21:23 Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины: Зеленский
- 08.12-21:21 Армения 10 декабря примет участие во встрече в формате «3+3» на уровне заместителей глав МИД
- 08.12-21:15 Турция выступает с поджигательской риторикой, искажая историю и географию: премьер Греции на встрече с Путиным
- 08.12-21:09 В ВОЗ считают, что омикрон-штамм может оказать существенное влияние на пандемию
- 08.12-20:55 Самые популярные запросы в Google в 2021 году касались здоровья
- 08.12-20:46 Новая глава МИД ФРГ нанесет первые зарубежные визиты в Париж, Брюссель и Варшаву
- 08.12-20:36 "Роскосмос" после 2030 года может предложить космическим туристам туры вокруг Луны
- 08.12-20:34 Главы МИД Армении и РФ обсудили широкий круг связанных с нагорно-карабахским конфликтом вопросов
- 08.12-20:26 Определились соперники сборной Армении до 19 лет в элитном раунде Евро-2021/2022
- 08.12-20:18 Во Франции задержали подозреваемых в подготовке нападений во время Рождества
- 08.12-20:16 Семь миротворцев ООН погибли в результате взрыва в центральной части Мали
- 08.12-20:13 Казахстан не сможет провести ЧМ по быстрым шахматам и блицу в декабре
- 08.12-20:07 Госсекретарь США посетит 10-17 декабря Великобританию и страны Юго-Восточной Азии
- 08.12-19:58 Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном после двух поражений подряд
- 08.12-19:56 Путин считает расширение НАТО на восток весьма чувствительной темой для безопасности РФ
- 08.12-19:38 Вице-премьер Матевосян принял руководителя ереванского офиса Всемирного банка
- 08.12-19:37 Pfizer и BioNTech представят вакцину от омикрон-штамма к марту
- 08.12-19:35 Обсуждаемые нами дороги будут находиться под юрисдикцией стран, по которым проходят: вице-премьер
- 08.12-19:24 Путин анонсировал визит президента Ирана в Россию
- 08.12-19:14 Трехсторонняя рабочая группа не рассматривает никаких вопросов, выходящих за рамки трехсторонних заявлений: Григорян
- 08.12-19:02 В Кувейте выявили первый случай омикрон-штамма
- 08.12-18:57 Король Нидерландов не поедет на Олимпийские игры в Пекине
21:13, 03.12.2021
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16:02, 04.12.2021
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18:56, 03.12.2021
Просмотрели 1342 раз Гражданин Арцаха был взят в плен азербайджанскими подразделениями и убит: МИД Арцаха
23:12, 04.12.2021
Просмотрели 1297 раз В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту убийства мирного жителя в Арцахе. МО РФ
18:31, 04.12.2021
Просмотрели 1279 раз Состоялось заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских сил