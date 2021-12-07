Международный суд ООН под председательством судьи Джоан Донохью вынес решение по делу Армения против Азербайджана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Новости» Первого канала, Гаагский суд потребовал от Азербайджана предотвратить распространение расовой ненависти по отношению к армянам.

Согласно первому пункту решения, Азербайджан должен защитить от насилия и гарантировать безопасность пленных во время или после Арцахской войны, а также гарантировать их равенство перед законом.

Азербайджан должен принять меры по предотвращению распространения расовой ненависти в отношении лиц армянского происхождения, в том числе со стороны официальных лиц и государственных чиновников. Принять все необходимые меры для предотвращения и наказания вандализма и осквернения в отношении армянского культурного наследия, включая церкви, другие культовые сооружения, памятники, природные объекты, кладбища и другие артефакты.

Суд призвал обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к ухудшению ситуации.



Республика Армения 16 сентября 2021 года подала иск в Международный суд ООН против Азербайджанской Республики, обвинив Баку в нарушении положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.