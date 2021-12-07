Байден выразил надежду на очную встречу с Путиным в будущем

Президент США Джо Байден выразил надежду на очную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют видеокадры с начала переговоров глав государств, которые проходят во вторник по видеосвязи.

"Приветствую вас, господин президент", - обратился российский лидер к американскому коллеге, улыбнувшись и приподняв руку. "Добрый день! Рад вас видеть опять", - ответил Байден и также сделал приветственный взмах руками.

Поздоровавшись, лидеры приступили к беседе. Первым слово взял Байден. "К сожалению, не пришлось увидеться на встрече "Большой двадцатки" [в Риме в конце октября], но, надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу", - сказал президент США. Путин ответил утвердительно.

Дальше переговоры проходят за закрытыми дверями. Оба лидера сидят в одиночку за столом. Перевод осуществляется последовательный. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей. Перед рабочим столом президента РФ, на котором разложены бумаги и ручки, установлен большой телевизионный экран.