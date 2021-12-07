Байден после переговоров с Путиным обсудит их итоги с европейскими союзниками

Лидеры США, Великобритании и европейских стран обсудят итоги российско-американских переговоров на высшем уровне после их завершения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Президент РФ Владимир Путин и глава администрации США Джо Байден проводят во вторник переговоры по видеосвязи. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

В Белом доме подтвердили, что Байден проведет после разговора с Путиным беседу с лидерами ФРГ, Франции, Великобритании и Италии.