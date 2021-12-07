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Делегация правительства Армении обсудит в Париже вопросы армяно-французского экономического сотрудничества

Делегация правительства Армении обсудит в Париже вопросы армяно-французского экономического сотрудничества

По решению премьер-министра Никола Пашиняна делегация правительства Армении посетит 8-10 декабря Французскую Республику (Париж) для обсуждения с французской стороной вопросов армяно-французского экономического сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте e-gov.am.

В состав армянской делегации войдут заместитель министра финансов Армении Ваге Ованнисян, заместитель министра высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян, заместитель министра экономики Арман Ходжоян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

По решению премьер-министра члены делегации должны представить отчет о результатах командировки во Французскую Республику в течение трех дней после возвращения из командировки, а министр иностранных дел в течение 5 дней должен представить в аппарат премьер-министра краткий отчет о результатах командировки.


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