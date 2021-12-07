Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа.

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Арменпресс

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РИА новости

, встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.