Переговоры Путина и Байдена завершились
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.
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