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Европейские индексы выросли - 07-12-21

Европейские индексы выросли - 07-12-21

МОСКВА, 8 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.82% и составил 15813.94 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.91% и составил 7065.39 пункта, британский FTSE вырос на 1.49% и составил 7339.90 пункта, а российский RTSI вырос на 1.55% и составил 1647.14 пункта.


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