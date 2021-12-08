Сопредседатели МГ применение силы или угрозу силы при разрешении пограничных споров считают неприемлемым

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выразили содействие возобновлению прямого диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в совместном заявлении стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В заявлении стран-сопредседателей говорится:

«Сопредседатели призывают стороны продолжить диалог между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, который начался в Нью-Йорке в сентябре, и на встрече в Париже в ноябре, а также продолжать контакты на уровне руководства для содействия установлению прочного мира в регионе.

Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан воздерживаться от милитаристской риторики и провокационных действий. Полностью претворить в жизнь обязательства, взятые на себя по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения, президентом Российской Федерации, подтвержденные заявлением от 26 ноября 2021 года, также и другие согласованные договоренности о прекращении огня. Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан продолжить свою вовлеченность под эгидой сопредседателей для достижения четкого прогресса в гуманитарных вопросах, в том числе по вопросам, связанным с возвращением пленных, разминированием, поисков без вести пропавших, добровольным возвращением перемещенных лиц и сохранением исторических и культурных мест. Также провести конструктивную работу по урегулированию других важных вопросов, таких как делимитация и демаркация границ, восстановление экономических и транспортных связей. Страны-сопредседатели также с озабоченностью отмечают последние инциденты на неустановленной армяно-азербайджанской границе и подтверждают, что применение силы или угрозы силы для разрешения пограничных споров неприемлемо. Сопредседатели также напоминают Армении и Азербайджану об их обязательствах соблюдать требования международного гуманитарного права и призывают стороны немедленно снять все ограничения на доступ международных гуманитарных организаций к населению районов, пострадавших от конфликта.

Страны-сопредседатели поощряют стороны принять сопредседателей в регионе, как можно скорее, чтобы позволить им на месте оценить ситуацию, зафиксировать ощутимый прогресс в деле реализации обсужденных на вышеуказанных встречах гуманитарных инициатив и достичь согласия вокруг повестки дальнейшей деятельности. Они также подтверждают свою твердую поддержку работе личного представителя Действующего председателя ОБСЕ в регионе и поощряют стороны полноценно сотрудничать с ним.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь подтверждают свое обязательство работать со сторонами, чтобы найти всеобъемлющее решение всех проблем, связанных с нагорно-карабахским конфликтом, или вытекающих из него, согласно их мандату, и обеспечить безопасное, стабильное, процветающее и мирное будущее региона Южного Кавказа».