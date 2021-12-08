Известна дата выборов ректора Ереванского государственного университета

Выборы ректора Ереванского государственного университета состоятся 17 декабря в 11: 00.

Об этом корреспонденту «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь ЕГУ, начальник Службы по связям с общественностью Азнив Григорян.

Она сообщила, что единственным кандидатом на пост ректора ЕГУ является временно исполняющий обязанности ректора ЕГУ Ованнес Ованнисян.