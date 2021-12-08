Габриэл Саркисян участвует в турнире «Sheikh Hamdan bin Rashid Cup»

Член мужской сборной Армении по шахматам Габриэл Саркисян принимает участие в турнире по быстрым шахматам «Sheikh Hamdan bin Rashid Cup».

Как передает «Арменпресс», он, набрав 2 очка, среди 24 участников занимает 18-е место.

Турнир состоит из 9 туров. Остальные партии состоятся 8 декабря.

Габриэл Саркисян - один из гроссмейстеров с самым высоким рейтингом, у него 2 693 балла.