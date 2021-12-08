В мире выявили более 267 млн случаев заражения COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды выросло до 267 182 894, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 271 668 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 387 208 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 791 514.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 656 822. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 473 952 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 157 726 заболевших, из них умерли 616 018 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 678,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 433 человека, в Индии - 339, в Бразилии - 2 869.