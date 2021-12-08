Бундестаг приступил к выборам канцлера Германии
13:12, 8 Декабрь, 2021
Выборы канцлера начались в немецком парламенте -бундестаге, как ожидается, им станет представитель социал-демократов Олаф Шольц, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Предлагается кандидатура Олафа Шольца", - сказала председатель бундестага Бербель Бас, открывая заседание.
Шольц сменит на посту канцлера Ангелу Меркель - она руководила Германией 16 лет и решила больше не выдвигать свою кандидатуру. Меркель тоже присутствует на заседании.
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