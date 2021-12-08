Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ

Депутаты германского парламента избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Трансляция ведется в среду на сайте Бундестага, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Шольц получил 395 голосов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю - согласно конституции именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу.