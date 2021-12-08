Вертолет с начальником штаба обороны Индии разбился на юге страны

Вертолет, на котором летел начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават, в среду утром потерпел крушение в штате Тамилнад на юге Индии, как передает Арменпресс, об этом сообщило издание The Times of India.

Сообщается о гибели четырех человек, также были спасены трое пострадавших пассажиров. Однако информация о состоянии начштаба обороны пока не поступала.

Вертолет вылетел со станции ВВС в Сулуре и направлялся в штабной колледж вооруженных сил в городе Веллингтон на западе штата Тамилнад.

Впоследствии ВВС Индии подтвердили факт крушения Ми-17, на борту которого находился генерал Рават, и сообщили, что идет расследование инцидента. Всего на борту вертолета находились 14 человек, включая жену начштаба обороны и ряд офицеров.

По данным источников, после крушения генерал был отправлен в больницу для лечения, всего госпитализировали двух человек.

На месте событий работают экстренные службы, идет опознание погибших.