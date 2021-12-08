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Армен Саркисян с рабочим визитом прибыл в Катар

Армен Саркисян с рабочим визитом прибыл в Катар

Президент Армении Армен Саркисян утром 8 декабря с рабочим визитом прибыл в Катар. Как передает «Арменпресс», об этом пишет сайт «Gulf Times».

По прибытии в международный аэропорт Дохи президента Армении и сопровождающую его делегацию встретили государственный министр Катара Хамад бен Абдулазиз Аль Кувари, чрезвычайный и полномочный посол Катара в Армении Мухаммед бин Хамад Аль Фухейд Аль Хаджер и посол Республики Армения в Катаре Армен Саркисян.
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