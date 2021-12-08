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Состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы до 17 лет-2022/2023

Состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы до 17 лет-2022/2023

8 декабря состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы до 17 лет-2022/2023. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении до 17 лет попала в 10-ю группу, где встретится с командами Ирландии, Норвегии и Беларуси.

Встречи состоятся летом/осенью 2022 года. Место встреч будет определено позже.


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