Спортсменов не дисквалифицируют на Олимпийских играх в Пекине за ковид

Участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будут дисквалифицировать и лишать результатов в случае обнаружения коронавируса по ходу соревнований, если инфекция будет выявлена перед финалом, то спортсмен или команда получат серебряную медаль автоматически. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК), о чем журналистам сообщил его официальный представитель Марк Адамс.

Аналогичные правила действовали во время Олимпиады в Токио, которая прошла минувшим летом.

"Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с COVID-19", - отметил Адамс.

"Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нем выступить из-за ковида, то они получат серебряную медаль. В случае, если речь идет об индивидуальном соревновании, то будут вручены две серебряные медали", - добавил Адамс.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.