Трудно представить большую чушь, чем нарратив о наличии каких-то устных договоренностей: Пашинян

Депутат от оппозиционной фракции «Армения» Армен Рустамян обвинил премьер-министра в достижении устных договоренностей в переговорном процессе и сохранении их в секрете. Премьер-министр Армении Пашинян заверил, что никаких устных договоренностей не было.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армен Рустамян отметил, что при нынешнем правительстве действует «практика достижения устных договоренностей в ходе переговорного процесса и сохранения их в секрете».

«Речь идет вовсе не о секретности переговорного процесса, а об устных договоренностях, достигнутых в результате обсуждений на высшем уровне, тем более что они имеют в основном деструктивное значение для нашей страны», - сказал Рустамян, добавив, что о существовании этих устных договоренностей становится известно после того, как они выполняются.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил: «Мы не выполняем устных договоренностей. Кстати, трудно представить большую чушь, чем нарратив о наличии каких-то устных договоренностей».