Король Нидерландов не поедет на Олимпийские игры в Пекине

Король Нидерландов Виллем-Александер не поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин из-за пандемии коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило издание DutchNews со ссылкой на и.о. министра иностранных дел страны Бена Кнапена.

По его словам, Виллем-Александер является большим любителем спорта, однако он решил не посещать Олимпиаду из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По той же причине он не поехал в этом году на летнюю Олимпиаду в Токио.

Правительство Нидерландов пока не решило, будет ли участвовать в дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае, о котором ранее объявили США и Австралия.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.